Чеботарев: регионы-участники эксперимента по введению курсбора масштабируют опыт коллег

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Регионы, участвующие в эксперименте по введению курортного сбора с 2018 года, выстроили систему обмена опытом и масштабирования успешных практик, сообщил в среду министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Дополнительным эффектом от работы по введению курортного сбора стал обмен опытом между регионами: органами власти, операторами, муниципалитетами. Положительный опыт, полученный одними, другие участники эксперимента стараются внедрять у себя. <…> На старте эксперимента мы выстроили модель, которая не потребовала корректировки нормативной базы", - сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

На Кубани апробировали механизм взимания сбора в момент заезда в санатории или гостиницы. "Это помогло свести к минимуму число неплательщиков. На самом деле число неплательщиков по прошлому году было порядка 3%. Сейчас меньше, число неплательщиков меньше 1%, окончательная цифра будет понятна по итогам года", - отметил министр.

В Ставропольском крае власти региона приняли решение авансировать муниципалитеты на сумму, которая прогнозируется к сбору. Это позволило начать работы по развитию курортной инфраструктуры еще в 2018 году, к началу 2019 года созданные объекты уже были презентованы. "Краснодарский край и Алтайский край пока с осторожностью к этому относятся, но сказали, что рассмотрят этот вопрос", - пояснил Чеботарев.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.