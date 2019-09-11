На станции "Сухаревская" в Москве заработала система распознавания лиц для оплаты проезда

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена получили возможность оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц. Первыми услугу апробирует фокус-группа на станции "Сухаревская", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ПАО "Сбербанк", которое принимает участие в пилотном проекте.

"Стартовал пилотный проект по оплате проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц. Система реализована Московским метрополитеном совместно со Сбербанком и компанией-разработчиком VisionLabs. На первом этапе новая схема оплаты проезда доступна на станции метро "Сухаревская" для ограниченного круга пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что для оплаты проезда пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты. При оплате проезда деньги списываются через эквайринг Сбербанка, система заморозит на счете 42 рубля (цена разовой поездки) для гарантии, что привязанная карта действительна.

"Для оплаты проезда пассажиру необходимо войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру, установленную возле валидатора. Платформа распознает лицо пассажира, откроет створки турникета и спишет с карты необходимую сумму за проезд", - добавил представитель компании. При этом пассажирам не надо снимать головной убор, очки и другие возможные аксессуары.

Ранее в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что власти столицы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью распознавания лиц в метрополитене. После пилотного проекта, если он окажется успешным, будет объявлен конкурс на разработку видеоаналитической системы. По словам заммэра, скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставимой с той, что показывают карта "Тройка", билет "Единый" или безналичная оплата на турникете по бесконтактной технологии. То есть речь идет максимум об одной секунде.

Накануне в беседе с журналистами Ликсутов отметил, что эксперименты по оплате проезда в метро с помощью данной технологии уже идут, "есть первые результаты, достаточно неплохие". При этом повсеместное внедрение системы возможно в Москве только к концу 2020 года, уточнил он.

В новость были внесены изменения (12:56 мск) — добавлены подробности после 2-го абзаца.