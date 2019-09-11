Медведев: около 250-300 тыс. россиян уже охвачены соцконтрактами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 250-300 тыс. россиян уже подключены к механизму социального контракта, этот институт будет развиваться. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"Если я не ошибаюсь, мы в этом году порядка 100 тыс. таких социальных контрактов готовим. Понятно, что если социальный контракт [заключается] с человеком, то он касается и его семьи, - отметил премьер. - То есть, по сути уже сегодня этими рамками социального контракта охвачены приблизительно 250-300 тыс. человек". "И рамки развития этого института, применения социального контракта, мы, естественно, будем раздвигать", - заявил он.

Медведев отметил, что социальный контракт по сути представляет из себя договоренность между государством и конкретным человеком о том, что государство помогает решению экономических и, соответственно, социальных проблем россиянина. "Это, естественно, бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить", - сказал глава кабмина.

В качестве помощи могут предоставляться деньги. "Они, наверное, не бывают фантастическими, но это, тем не менее, деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги", - отметил Медведев. Человеку могут предоставляться и услуги, например, образовательные услуги, услуги по переквалификации или возможность начать свое дело или трудоустроиться.

"Иными словами, государство пытается в рамках этого контракта помочь конкретному человеку, а, стало быть, и его семье, решить эти задачи. Это достаточно эффективная, но новая для нашей страны тема", - добавил Медведев.

При этом, по его словам, если условия контракта не соблюдаются физическим лицом, его заключившим, востребование денег по этому контракту не предусматривается. "По сути, просто тогда цель контракта не достигнута. Но это не в интересах конкретного человека. Я допускаю возможность злоупотребления... и подобными контрактами, но в целом [если] не достигается цель, это плохо для всех: и для государства, и для конкретного человека", - заключил Медведев.