Турпоток вырос в двух из трех регионов, участвующих в эксперименте по курортному сбору

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рост туристического потока зафиксирован в двух из трех регионов, которые ввели курортный сбор в 2018 году. В Алтайском крае отмечается незначительное снижение турпотока, оно объясняется сложными погодными условиями прошлого года, сообщил в среду министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В Краснодарском крае туристический поток в 2018 году увеличился на 21,6% в сравнении к предыдущему году. В Ставропольском крае увеличился на 8%. В Алтайском крае зафиксировано снижение турпотока на 1%. При этом, по информации Алтайского края, на снижение количества туристов оказали влияние неблагоприятные погодные условия, в том числе аномально низкие температуры в прошедшем году, а также позднее наступление весны", - сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Влияние курортного сбора на динамику турпотока вызывало опасения при введении эксперимента, отметил Чеботарев. "Мы помним, что еще на стадии обсуждения законопроекта была точка зрения, что все уедут в Европу и Турцию, и никто не будет платить, хотя там тоже есть курортный сбор и более значительный. Это оказалось не так, никто не уехал, цифры говорят сами за себя", - пояснил министр.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.