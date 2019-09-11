Пожарный из Северной Осетии признан лучшим на Северном Кавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Пожарный из Северной Осетии Саид Шихаев победил в конкурсе "Лучший по профессии" среди коллег из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"На Ставрополье определили лучших сотрудников пожарной охраны Северного Кавказа <...> По итогам соревнований Саид Шихаев стал лучшим в номинации "Лучший пожарный", - говорится в сообщении.

Номинантам предстояло пройти теоретические испытания и показать профессиональную подготовку. Теоретическая часть включала в себя знание технических характеристик спецтехники и тактики тушения пожаров, медицины, газодымозащитную подготовку и вопросы в сфере охраны труда. Также все конкурсанты сдавали километровый кросс, челночный бег и подтягивание на перекладине.

Шихаев показал лучшие результаты по всем видам соревнований. Он работает в пожарной охране 10 лет, за это время пожарный шесть раз становился лучшим в Северной Осетии. Теперь ему предстоит подготовка к всероссийскому этапу.