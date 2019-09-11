Беглов поблагодарил Всемирную туристскую организацию за поддержку электронных виз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Избранный на должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил поддержку инициативы о введении в городе режима электронных виз со стороны Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

"Главная задача сейчас - это облегчение визового режима, и ЮНВТО поддерживает нас в этом направлении, за что огромное спасибо", - сказал он в среду на официальной церемонии открытия 23-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО.

Он напомнил, что с 1 октября иностранные туристы смогут приехать в Петербург по электронной визе. "И мы с радостью примем тех, кто до сих пор откладывал поездку в наш город из-за визового оформления", - добавил он. Согласно озвученному ранее прогнозу, за счет ввода электронных виз Санкт-Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год.

По словам Беглова, "на протяжении, как минимум, трех лет Петербург остается ведущим мировым культурным направлением", за это время город стал многократным обладателем главной туристической премии мира World Travel Awards в разных номинациях.

Он пригласил участников сессии Генассамблеи ЮНВТО вновь вернуться в Санкт-Петербург, и, в частности, побывать на Всемирном конгрессе шеф-поваров, который город примет летом 2020 года. "Петербург стал первым российским городом, который принимает этот кулинарный мундиаль", - отметил он.

Санкт-Петербург впервые стал площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в которой принимают участие представители около 150 стран. В рамках деловой программы форума, которая продлится по 13 сентября, они обсудят важнейшие тенденции в развитии мирового туризма. Организаторами мероприятия выступают фонд "Росконгресс", правительство Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.