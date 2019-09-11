Великий магистр Мальтийского ордена выразил пожелание побывать в России

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Делла Торре выразил пожелание побывать в России. Об этом он заявил в среду в ходе беседы с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

"Визитов в программе множество, но решение о них принимает наш великий канцлер, он выбирает наилучшие моменты. Но если такая возможность появится, я приеду с большим удовольствием", - сказал великий магистр, отвечая на вопрос о возможной поездке. "К сожалению, пока мне не посчастливилось побывать в России. Но я хорошо знаком с русским искусством", - добавил он.

Великий магистр отметил, что у ордена, самого древнего в мире, особая связь с Россией. "Ваш император Павел I был нашим великим магистром", - напомнил он. "У нас много общих черт, мы похожи особой чувствительностью к проблемам человечества, социальным проблемам. И это те вещи, которые нас тоже объединяют. Думаю, что у нас достаточно близкое мировоззрение и отношение ко всему, что касается стремления к миру", - отметил Делла Торре.

В этом году Мальтийский орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты), основанный в 1099 году в Иерусалиме, отмечает 920-летие.

История длиной в девять столетий

Основанный в Иерусалиме в XI веке, Мальтийский орден приобрел значимость после того, как в 1113 году Папа Римский Пасхалий II признал это монашеское братство в качестве духовно-светского (духовно-рыцарского) ордена. В своей булле Папа закрепил статус блаженного Герарда (Жерара) как основателя ордена, опирающегося на группу монахов - "рыцарей справедливости", которые и сегодня составляют основу Мальтийского ордена. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились в других местах его нахождения - сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. С 1834 года его постоянная штаб-квартира переехала в Рим, где расположена до сих пор.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения с более чем 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций.