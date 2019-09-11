Parisien: Шумахер находится в сознании в парижском госпитале

ТАСС, 11 сентября. Немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, гонщик находится в отделении кардиологии. Точной информации о состоянии его здоровья нет.

В понедельник стало известно о переводе Шумахера в парижский госпиталь из Швейцарии. Лечением Шумахера занимается 69-летний профессор Филипп Менаше.

Согласно сведениям источника, Шумахера уже дважды привозили в этот госпиталь весной. В ближайшее время для его реабилитации будут применены "новейшие методы лечения", разработанные Менаше. Он является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. В то же время он известен как специалист по лечению травм мозга, в 2014 году он осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.

Шумахер чаще всех становился чемпионом "Формулы-1" (семь раз), также на его счету рекорды по количеству побед на этапах (91 раз), подиумов (155 раз), побед на этапах за один сезон (13 раз) и чемпионских титулов подряд (пять раз).

Травма и восстановление

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую он проходит у себя дома в Швейцарии. С тех самых пор никакой официальной информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира не поступало. Семья прославленного гонщика приняла решение не разглашать никаких подробностей о том, как проходит восстановление спортсмена. Навещать Михаэля могут только родные и самые близкие друзья, которые уважают решение семьи и также не говорят о его здоровье.

В декабре 2015 года Bunte опубликовал на первой полосе материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо - Михаэль Шумахер может ходить". Представители издания утверждают, что имели своих осведомителей, которые сообщили им о том, что Шумахер может передвигаться при помощи санитаров и двигать рукой.

В прессе периодически появляется разного рода информация об состоянии Шумахера, но официального подтверждения она не находит. Так, в декабре британская газета Daily Mail сообщила, что гонщик больше не прикован к кровати, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и может самостоятельно дышать. По информации издания, интенсивный уход и курс лечения, который проходит Шумахер, оценивается в £50 тыс. в неделю.

В конце июля президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт сообщал, что Шумахер делает успехи в восстановлении и он бывал у него дома в Швейцарии, где они смотрели гонку "Формулы-1".