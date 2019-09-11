Песков уверен, что трагедия в Беслане всегда будет в памяти всего российского народа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Трагедия в Беслане навсегда останется событием, которое касается всего российского народа. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Это тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа. И так всегда будет", - сказал представитель Кремля.

"Я смотрел, президент - нет", - ответил Песков на вопрос, видели ли он сам и глава государства фильм журналиста Юрия Дудя про бесланскую трагедию. При этом пресс-секретарь президента воздержался от того, чтобы давать оценку этому фильму. "Мне не совсем правильно на конференц-колле [с журналистами] говорить о каких-то личных выводах и личных восприятиях", - сказал представитель Кремля.

1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане, в это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. Террористы захватили более 1 тыс. человек. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.