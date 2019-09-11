Московская компания разработала оборудование для очистки сточных вод от нефтепродуктов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московская научно-производственная компания VDK разработала комплекс оборудования для физико-химической очистки сточных вод одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Технологические решения позволят предприятию очистить до 100% производственных сточных вод и повысить эффективность использования нефтяных остатков", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что помимо очистки производственных стоков, разработка VDK позволит повысить эффективность переработки нефтяных остатков, сократить долю топочного мазута, увеличить получаемый объем топочного кокса и светлых нефтепродуктов, которые крайне востребованы на рынке.

Кроме того, как отмечается, комплекс оснащен системой автоматизации и управления, которая регистрирует параметры работы установки и самостоятельно управляет основными процессами без участия оператора, что существенно улучшает ее коммерческую эффективность и повышает производственную безопасность.

"Сегодня нефтяная промышленность нацелена на рациональное использование биологических ресурсов и сохранение окружающей среды. Оборудование московского предприятия отвечает высоким критериям экологичности и эффективности использования. Компания VDK расположена в особой экономической зоне Москвы, что позволяет ей получать доступ к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры ОЭЗ. Комфортные условия размещения положительно сказываются на научно-производственной работе и себестоимости готовой продукции", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.