Беглов: Петербург намерен развивать совместные туристические маршруты с регионами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург открыт для взаимодействия со всеми регионами России и планирует активизировать сотрудничество с ними в разработке совместных туристических маршрутов, сообщил в среду избранный на должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного совета по развитию туризма в РФ на площадке сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

"Считаю, что надо усиливать внутренний туризм. Петербург сегодня становится модным, сочетание современного города и исторического центра дает как раз тот колорит и для молодежи, и для людей другого возраста. Самое главное, что мы открыты для взаимодействия абсолютно со всеми регионами, готовы работать, сотрудничать, нам нужно делать совместные маршруты", - сказал Беглов.

В качестве успешных примеров взаимодействия с другими субъектами глава города привел программу "Серебряное ожерелье России" - туристический маршрут по древним русским землям. В него входят 11 субъектов России: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Мурманская области и другие северные регионы страны. Также, по его словам, успешно работает взаимодействие с Москвой: те, кто побывал в Петербурге, обязательно хотят попасть в Москву, и те, кто побывал в Москве, обязательно хотят посетить Санкт-Петербург. "Так же можно работать и подключаться к другим регионам", - отметил Беглов.

Санкт-Петербург впервые стал площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в которой принимают участие представители около 150 стран. В рамках деловой программы форума, которая продлится по 13 сентября, они обсудят важнейшие тенденции в развитии мирового туризма. Организаторами мероприятия выступают фонд "Росконгресс", правительство Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.