Минкавказ: российские регионы проявляют большой интерес к введению курортного сбора

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские регионы активно интересуются ходом эксперимента по введению курортного сбора и заявляют о намерении участвовать в этом процессе, сообщил в среду министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Мы видим большой интерес у субъектов к введению курортного сбора. <…> Глава Карачаево-Черкессии недавно говорил, что республика хочет участвовать в эксперименте, мы говорим, готовьтесь, ждите 2021 года, потом - всегда пожалуйста. Такие вопросы нам задавали кемеровчане, новосибирцы, Приморский край интересовался, другие субъекты", - сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Высокий интерес вызван видимым эффектом от начавшегося эксперимента - регионы-участники уже презентовали благоустроенные объекты и продолжают работу. "Например, в городе-курорте Железноводске отремонтирован терренкур, в городе-курорте Пятигорске проведены работы по благоустройству парка "Цветник", в городе-курорте Ессентуки осуществлено благоустройство Партерной группы у парка "Курортный", а в городе Белокуриха осуществлено благоустройство прилегающих лесов к курортной зоне", - пояснил министр.

В 2019 году к благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры приступили и в Краснодарском крае. "В городе-курорте Геленджике проводится благоустройство общественной территории, ремонт светомузыкального фонтана. В городе Горячий Ключ организована работа по установке механических тренажеров в парковой зоне и благоустройство указанной парковой зоны. В городе-курорте Сочи организована работа по установке малых архитектурных форм, всего того, что делает город более комфортным как для горожан, так и для гостей города", - отметил Чеботарев.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.