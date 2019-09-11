"ВКонтакте" восстановила работу после неполадок

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" восстановила работу сервиса после проблем, которые возникли у некоторых пользователей с загрузкой изображений. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе соцсети.

"У части пользователей не загружались изображения, но мы оперативно все восстановили, сейчас все работает", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о проблемах в работе "ВКонтакте". В частности, пользователи соцсети жаловались на сбои в работе сайта (89%), трудности при отправке сообщений (8%) и загрузке видео (1%).