Медведев: власти облегчат иностранным выпускникам российских вузов получение гражданства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти разрабатывают законопроект, который позволит упростить получение вида на жительство и гражданства для иностранцев, оканчивающих российские вузы и готовых остаться работать в РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"Мы заинтересованы в том, чтобы они, если хотят, имели простой путь к тому, чтобы получить вид на жительство и гражданство в конечном счете для того, чтобы жить и работать в нашей стране. Мы определенные шаги уже сделали, сейчас готовим законопроект, который направлен на то, чтобы они - иностранные выпускники российских вузов - максимально быстро проходили этот путь. Я думаю, что это в государственных интересах", - сказал Медведев.

По его словам, для государства это "исключительно важная задача". Как отметил глава правительства, власти должны создавать условия, чтобы не только российские выпускники высших учебных заведений оставались жить и работать в РФ, но и иностранцы.

"Это не в меньшей степени касается и тех, кто получил у нас образование, скажем прямо адаптировался к жизни в нашей стране, социализировался, приобрел тот же набор привычек, хорошо владеет русским языком, по сути является близким нам человеком", - сказал он.

По словам Медведева, государство будет избавляться от бюрократизма в механизмах поддержки выпускников вузов.