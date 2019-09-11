Володин поручил комитетам Думы рассмотреть предложение об амнистии несовершеннолетних

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду направил в профильные комитеты обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой об объявлении амнистии в отношении ряда категорий несовершеннолетних и женщин. Об этом журналистам сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Рассмотреть и представить свои предложения к проекту постановления об объявлении амнистии должны будут комитеты Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции", - сказали в пресс-службе.

Там также привели данные Федеральной службы исполнения наказаний, согласно которым амнистия может коснуться более 3 тыс. человек.

Ранее пресс-служба института уполномоченного по правам ребенка сообщила, что Кузнецова предложила Володину провести амнистию осужденных по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.