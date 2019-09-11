Отравившиеся ядохимикатами в Калмыкии дети выписаны из больницы

ТАСС, 11 сентября. Двое детей, которые отравились парами ядохимикатов в своем доме в Калмыкии, выписаны из больницы. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.
"Детей выписали, они чувствуют себя хорошо", - сказали в пресс-службе.
В конце августа житель села Яшалта обработал химикатами зерно в амбаре, после чего его жене и троим детям стало плохо. Один ребенок 2018 года рождения умер по пути в больницу. Двое детей были доставлены в реанимацию. Их мать, получившая легкое отравление, не была госпитализирована.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, подозреваемый знал, что в помещение после обработки химикатами нельзя входить в течение 7 дней. Но, вопреки инструкции, допустил нахождение в помещении своих малолетних детей и супруги.