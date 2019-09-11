Отравившиеся ядохимикатами в Калмыкии дети выписаны из больницы

ТАСС, 11 сентября. Двое детей, которые отравились парами ядохимикатов в своем доме в Калмыкии, выписаны из больницы. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"Детей выписали, они чувствуют себя хорошо", - сказали в пресс-службе.