Девять новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Чечне в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Девять фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов откроются по нацпроекту "Здравоохранение" в селах Чечни в 2019 году, сообщил ТАСС в среду министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"В этом году рассчитываем открыть девять фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в республике, в том числе в горном селе Харсеной. Сумма финансирования - 49,5 млн рублей. В 2020 году будут обновлены 14 ФАПов и ФП, находящихся в аварийном режиме. Они создаются не в случайном порядке, а в соответствии с геолокационной картой, с количеством населения, с временем пути от населенного пункта до ближайшей медицинской организации", - сказал Сулейманов.

По словам министра, в 2021 году власти закупят 39 мобильных комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, диспансеризации и профилактических осмотров. "Я думаю, что объем этой закупки позволит нам практически перекрыть необходимость в этом направлении, те нужды, которые есть в республике", - добавил он.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.