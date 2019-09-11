Изъятый у владельца в Москве львенок истощен и болеет рахитом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Львенок, который был обнаружен в гаражах в Москве и изъят у владельца, истощен, болеет рахитом, у него ранена лапа. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Незаконного в том, что он [владелец] приобрел львенка, <...> сейчас с точки зрения законодательства нет. Но есть уголовная статья за жестокое обращение с животными, а животное было истощено, сейчас ему поставили диагноз рахит, повреждена задняя лапка. Можно сделать вывод, что было жестокое обращение", - сказал Кульбачевский.

Ранее в пресс-службе департамента сообщили ТАСС, что инспекторы ведомства изъяли львенка, обнаруженного в гаражах у проспекта Мира, и передали его в центр передержки животных. В пресс-службе главка столичной полиции уточнили, что владелец гаража был задержан.

В новость внесена правка (15:33 мск) — передается с исправлением фамилии спикера, правильно - Кульбачевский.