Круизный теплоход "Мустай Карим" спустили на воду в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году, спущено на воду на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде. Готовность судна составляет 80%, ему предстоит пройти испытания, сообщил журналистам на церемонии спуска теплохода генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

"Готовность судна составляет порядка 80%, корпус полностью закончен, каюты погружены на судно. Оно готовится к испытаниям, основная задача, чтобы до конца навигации в этом году пройти ходовые испытания. Зимой уже будем заниматься доводкой и отделкой судна, чтобы с началом навигации следующего года оно вышло в рейс", - отметил Першин.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, судно будет сдано заказчику в феврале 2020 года.

"Это спуск судна символ возрождения пассажирского судостроения. Я надеюсь, что наш завод будет загружен не только строительством сухогрузных судов, но и будет строить пассажирские", - отметил Никитин.

Он добавил, что судно планируется использовать не только на маршруте Москва - Санкт-Петербург, но также и в Нижнем Новгороде.

"Мы обсуждали, что и на Нижний Новгород будем ждать соответствующий рейс. Я сказал заказчику, что, когда начнется навигация, я попробую найти промежуток в рабочем графике, чтобы принять участие в путешествии на этом судне", - сказал губернатор.

Закладка теплохода на заводе была произведена в марте 2017 года в рамках трехстороннего контракта между компанией "Водоходъ", заказчиком - лизинговой компанией "Машпромлизинг" и заводом "Красное Сормово", который выступает исполнителем заказа. Как сообщили журналистам в пресс-службе завода, "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным в России за последние 60 лет.

Теплоход "Мустай Карим" представляет собой стальное судно длиной 138,9 метра и шириной 16,8 метра. Теплоход рассчитан на 342 пассажира. В нем оборудовано 169 кают класса "стандарт" и две каюты класса "люкс". Они размещаются на трех ярусах.