Количество иностранных студентов в дагестанском госуниверситете выросло на четверть

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Число абитуриентов из стран дальнего и ближнего зарубежья, поступивших в Дагестанский государственный университет (ДГУ) в 2019 году, выросло на четверть. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"В 2019 году университет осуществил прием на программы высшего образования более 50 абитуриентов из иностранных государств. Это представители дальнего и ближнего зарубежья. В прошлом году в вуз поступили 40 абитуриентов. Таким образом, количество иностранных студентов по сравнению с прошлым годом выросло на четверть", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в вузе, в этом году в госуниверситете Дагестана будут учиться студенты из Египта, Израиля, Кот-д'Ивуара, Камеруна, Южной Кореи, Афганистана, а также Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Казахстана.

Всего, по данным пресс-службы, в 2019 году прием в университет по программам высшего образования осуществлен по 35 направлениям бакалавриата, 29 направлениям магистратуры, пяти специальностям. На бюджетную форму обучения принято по программам бакалавриата - 1135 человек, по программам магистратуры - 422, по программам специалитета - 30 человек на очную форму.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию и планетарий.