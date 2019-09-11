Власти Москвы издадут 1 тыс. экземпляров "Белой книги" о животных для слабовидящих детей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Белая книга", посвященная московской природе и выполненная в специальной технике для слепых и слабовидящих людей, будет выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров и передана в специализированные столичные школы. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбаческий.

Презентация социального проекта прошла в парке "Россия - моя история" на ВДНХ в рамках XIII Международного фестиваля дикой природы "Золотая Черепаха".

"Проект "Белая книга" - совместный с "Золотой черепахой", в этом году издадим первый тираж этих книг, передадим их в специализированные московские школы, чтобы преподаватели могли вместе с детьми изучать московскую природу. Пока планируется издать 1 тыс. экземпляров, если они будут пользоваться спросом, тогда на следующий год тираж увеличим", - сказал Кульбачевский.

По его словам, идея книги заключается в том, что главная героиня по имени Оля со своей подружкой бабочкой Зорькой путешествует по московским паркам. Благодаря их приключениям дети в игровой форме смогут познакомиться с представителями городской флоры и фауны.