Рабочая группа Общественной палаты предложит Госдуме приравнять популярных блогеров к СМИ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета осенью направят рекомендации депутатам Госдумы по изменению законодательства в части приравнивания популярных блогеров к СМИ. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель рабочей группы, глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Надо возвращаться к разговору о том, чтобы блогеров-многотысячников каким-то образом приравнивать к СМИ... Будем выходить с соответствующими рекомендациями в Госдуму", - сказал Малькевич в среду, добавив, что рабочая группа планирует направить рекомендации депутатам этой осенью.

По его словам, чтобы приравнять блогеров к средствам массовой информации, необходимо изменить законы о СМИ и об ответственности за распространение в интернете фейковой информации.

"Нормально работающее региональное СМИ регулируется огромным количеством служб, законов и нормативных правовых актов, а рядом в кафе сидит некий блогер, у которого электронный тираж бывает выше, чем у печатного СМИ, и он не регулируется ничем вообще. Закон о фейках работает исключительно в отношении СМИ, а блогеры являются удобным пространством, удобной платформой для распространения недостоверной информации", - уточнил Малькевич.

Закон об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей вступил в силу 29 марта. Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом введены штрафы за распространение фейковых новостей.