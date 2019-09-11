Во Владикавказе пройдет всероссийский фестиваль осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра пройдет во Владикавказе 21 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии.

"21 сентября 2019 года во Владикавказе в рамках празднования Дня города и Дня республики пройдет фестиваль осетинских пирогов. Фестиваль осетинских пирогов проводится уже шестой раз, мероприятие традиционно проходит на набережной реки Терек", - говорится в сообщении.

В статусе всероссийского фестиваль пройдет впервые в этом году. Гости праздника смогут не только отведать осетинские пироги, но и узнать об истории и традициях осетинского народа. Для них также будут организованы мастер-классы. В рамках фестиваля пройдет конкурс, где свое мастерство в приготовлении главного осетинского блюда продемонстрируют участники со всей Осетии.

Вместе с фестивалем осетинских пирогов на набережной Терека также пройдет фестиваль осетинского сыра. Кроме того, 2018 года к фестивалю присоединился и конкурс осетинского пива "Ирон баганы", который тоже пройдет в рамках праздничных мероприятий в этом году. Городской этап конкурса состоится 21 сентября, а финал намечен на 4 октября. Ранее фестивали-конкурсы традиционного осетинского напитка прошли во Франции и Турции.

Организатором фестиваля осетинских пирогов является директор Владикавказского торгово-экономического техникума Валерий Абиев при поддержке администрации местного самоуправления Владикавказа.