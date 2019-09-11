Всех пострадавших, отравившихся едой из ресторана в Самаре, выписали из больницы

САМАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие, отравившиеся едой из ресторана "Фарфор в Самаре", выписаны из больницы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

В период с 23 по 29 августа текущего года в больницы города обратились 63 человека, отравившихся едой из ресторана "Фарфор в Самаре". Деятельность ресторана приостановлена, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Все пострадавшие выписаны", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, владельцам ресторана грозит крупный штраф. "Приняты штрафные меры, юридическое лицо приглашено на составление протокола по ч.2 ст. 14.43 КОАП - нарушение требований технических регламентов Таможенного союза, что влечет за собой наложение штрафных санкций от 300 до 700 тыс. рублей. Рассмотрение состоится в ближайшее время", - сказала Архипова.