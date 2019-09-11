Росздравнадзор рассказал о росте продолжительности жизни в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни в России за последние 20 лет в среднем увеличилась на 8 лет, а младенческая смертность сократилась в разы. Об этом в среду сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Михаил Мурашко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню безопасности пациента, который будет впервые отмечаться в России 17 сентября.

"За последние 20 лет здравоохранение действительно шагнуло далеко вперед. Продолжительность жизни увеличилась в среднем на 8 лет. Младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза <...>. И материнская смертность снизилась практически в 5 раз", - сказал он.

По словам Мурашко, это стало возможно благодаря последовательной работе государства по улучшению жизни человека. "Это все те шаги, которые страна, Минздрав, делают ежечасно и ежеминутно. И новый подход - внимание к безопасности пациента, это еще один важный элемент", - пояснил он.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения сообщила, что за первое полугодие 2019 года продолжительность жизни в РФ увеличилась в среднем до 73,7 года.