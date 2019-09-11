Госдума приняла в I чтении законопроект о праве спецслужб сбивать дроны-нарушители

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании приняла в первом чтении законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата.

Как пояснил журналистам зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, "предлагаемый законопроект наделяет правоохранительные и силовые ведомства правом пресекать полеты беспилотников в конкретных ситуациях". "Это места проведения массовых и публичных мероприятий. Это необходимость обеспечения безопасности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, это обеспечение проведения оперативно-разыскных, следственных мероприятий и контртеррористических операций", - сказал он.

Новыми полномочиями наделяются МВД, Росгвардия, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки. Согласно тексту, они получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве" с целью защиты граждан и при проведении оперативно-разыскных мероприятий, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также их повреждения или уничтожения.

"Предложенные поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях. Наша задача - сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы их применения", - подчеркивал ранее один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Обосновывая необходимость принятия законопроекта, Пискарев напомнил о недавних сообщениях МЧС России из зоны действия чрезвычайной ситуации в Иркутской области. "Экипажи вертолетов МЧС и Минобороны, участвующих в спасении людей, неоднократно сообщали об опасных сближениях с беспилотными летательными аппаратами, запущенными без разрешения на полет. К счастью, такие полеты не привели к трагическим последствиям. Разработанные нами поправки дадут возможность компетентным органам обеспечить безопасность людей", - пояснил он журналистам в среду.

В свою очередь Хинштейн допустил, что если сбитый дрон станет причиной травмы гражданина, то власти оплатят его лечение. "Если что-нибудь произойдет, государство, конечно же, всю помощь окажет", - добавил он, уточнив, что затем к собственнику дрона-нарушителя может быть предъявлен встречный иск. Согласно приведенной депутатом статистике, в прошлом году в России было приобретено 160 тыс. беспилотников, "число их практически удвоилось по сравнению с предыдущим периодом".