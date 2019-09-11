Экс-главу юридического комитета Петербурга оштрафовали за злоупотребление полномочиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга огласил в среду приговор в отношении экс-главы юридического комитета города Юлии Осиповой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Осипову приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

"В качестве наказания назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

Суд рассматривал дело в особом порядке, так как Осипова признала свою вину.

Изначально бывшую главу комитета обвиняли в мошенничестве, но позже следствие переквалифицировало обвинение на статью "Злоупотребление должностными полномочиями". По первоначальной версии СК, фигурантка вместе с соучастниками с апреля 2015 по май 2017 года похитила 14,6 млн рублей. Подведомственный юридическому комитету "Центр правового обеспечения" заключал с одной из фирм фиктивные договоры на юридические услуги, фактически их не оказывая. Позже следователи установили, что соучастников у Осиповой не было. Дело переквалифицировали, обвинение Осиповой было смягчено. Суд установил, бывший руководитель комитета получила не 14,6 млн рублей, а 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.