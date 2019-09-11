В предгорном селе Ингушетии откроют детский сад на 220 мест

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, откроют в начале следующего года в предгорном ингушском селе Галашки, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева.

"Сейчас у нас ведется строительство типового трехэтажного детского сада на 220 мест в Галашках. Мы намерены завершить работы и сдать объект в начале 2020 года. На данный момент уже заложен фундамент здания, подняты стены и перегородки подвала, возводятся каркас и стены. Проект детского сада предполагает наличие 12 групповых зон отдыха, актового и спортивного залов, пищеблока и столовой, а во дворе будет установлена детская площадка", - рассказала собеседница агентства.

В свою очередь глава сельского поселения Башир Хакиев отметил, что в селе уже есть три дошкольных образовательных учреждения. "У нас есть ясли и два детских сада, но все они находятся в приспособленных ветхих зданиях, которым около 60-50 лет. В этих трех учреждениях учатся 105 детей. Когда откроют новый детсад, все они перейдут в него. С учетом количества этих детей и очередности в селе, мест нового детсада нам должно хватить, чтобы принять всех детей села", - сказал ТАСС Хакиев, напомнив, что в поселении проживают около 7 тысяч человек.

По данным регионального Минобразования, в 2019 году в республике будет создано почти 1,5 тыс. новых мест в детсадах. В течение прошедших пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии работает 72 детских сада.