Глава СК поручил проверить сюжет об обмане фирмой "Соцагрофинанс" пенсионеров в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить телесюжет об обмане пенсионеров, вложивших в московскую фирму "Соцагрофинанс" деньги на развитие фермерского хозяйства под Тверью. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В среду на федеральном телеканале вышел сюжет о махинациях фирмы "Соцагрофинанс" с деньгами десятков пенсионеров, которые вложили их в развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области. Это хозяйство, по утверждению очевидцев, успешно функционирует. Пенсионерам обещали прибыль до 40% годовых, однако проценты по своим вкладам они не получают уже несколько месяцев.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России по Москве организовать процессуальную проверку по приведенным в сюжете фактам. В рамках проверки будут тщательно изучены финансовые схемы, по которым привлекались денежные средства, проверена законность инвестирования", - сообщила Петренко.

Следствие установит наличие или отсутствие в действиях должностных лиц фирмы признаков мошенничества или других преступлений против собственности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.