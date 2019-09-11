Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти все средства помощи пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае и паводков Иркутской области доведены до конечных получателей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В этом году режим ЧС введен в 16 регионах, по 14 регионам мы уже провели подсчет, ущерб составил порядка 9,5 миллиарда рублей. Соответственно, будем все необходимые процедуры проводить. На особом контроле у нас ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. По Забайкальскому краю Минсельхозу из Резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98% уже доведено до конечных получателей, до пострадавших", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По Иркутской области работа выстроена в два этапа. "Первый транш - 179,6 миллиона рублей, он также уже доведен и до региона, и 99,7% доведено до конечных получателей. Второй транш больше - 296 млн рублей. Там идет компенсация по личным подсобным хозяйствам. 5 сентября эти деньги практически тоже в полном объеме уже доведены до конечных потребителей", - добавил Патрушев
Путин положительно оценил данную работу. "Хорошо", - отреагировал президент РФ.
На рабочей встрече глава Минсельхоза России информировал президента о ходе уборки урожая, текущей ситуации в сельском хозяйстве и животноводстве, государственной поддержке агропромышленного комплекса, в частности, о процессе предоставления субсидий сельхозпроизводителям, добавили в пресс-службе.
Паводки из-за дождей в Иркутской области начались в конце июня. Сильнее всего пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ие понимался почти до 14 м, что в два раза выше критической отметки. Забайкалье входит в список регионов, где по причине крупных пожаров этим летом введен режим ЧС.