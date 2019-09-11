Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти все средства помощи пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае и паводков Иркутской области доведены до конечных получателей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году режим ЧС введен в 16 регионах, по 14 регионам мы уже провели подсчет, ущерб составил порядка 9,5 миллиарда рублей. Соответственно, будем все необходимые процедуры проводить. На особом контроле у нас ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. По Забайкальскому краю Минсельхозу из Резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98% уже доведено до конечных получателей, до пострадавших", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Кремля.