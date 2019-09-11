Healthy food выплатила более 2,5 млн рублей отправившимся ее едой людям

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компания Healthy food, которая реализовывала свою еду через сеть вендинговых автоматов в Москве, выплатила более 2,5 млн рублей пострадавшим от отравления. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"На сегодняшний день урегулировано 85% претензий, общая сумма выплат потребителям продукции компании превысила 2,5 млн рублей. Для получения выплаты необходимо было обратиться на горячую линию и предоставить какое-либо подтверждение, например, врачебное заключение. В первые дни обращений и в случаях, не терпящих промедления в помощи, выплаты осуществлялись без медицинских подтверждений. К сожалению, информационным шумом пользовались и недобросовестные люди, представляясь потерпевшими, хотя они никогда не употребляли продукцию Healthy Food", - говорится в сообщении.

О массовом отравлении сотрудников московских офисов едой Healthy food стало известно 16 июля 2019 года. Были госпитализированы 38 человек, всего пострадали 99. Основным диагнозом стал сальмонеллез. В компании утверждают, что было выявлено 66 случаев сальмонеллеза в общей сложности.

На производстве Healthy food сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. Сегодня компания сообщила, что после разбирательств это предприятие было закрыто, и теперь она занимается только агрегацией продуктов здорового питания от других производителей.

11 сентября Роспотребнадзор заявил, что оштрафовал Healthy food на 2 млн рублей в связи с инцидентом.