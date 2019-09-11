СМИ: голландские студенты установили мировой рекорд скорости на велосипеде для женщин

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Команда "Человеческая сила", состоящая из студентов Делфтского технического университета и Амстердамского свободного университета, установила новый мировой рекорд скорости на велосипеде для женщин. Об этом сообщает информационный портал DutchNews.

На проходящих в США международных соревнованиях в скорости транспортных средств, приводимых в движение человеческой тягой (World Human Powered Speed Challenge), спортсменка Роза Бас достигла максимальной скорости в 122,12 км/ч на разработанном командой аэродинамическом лежачем велосипеде. Тем самым студенты побили рекорд француженки Барбары Буатуа, разогнавшейся в 2010 году до 121,81 км/ч.

"Мы работали над этим целый год и наконец-то добились успеха, - отметила сама Бас, комментируя достижение. - Так здорово ехать на велосипеде так быстро! Я разогналась до такой скорости, с которой автомобилям запрещено ездить по трассам".

"Для нас это особое достижение, - подчеркнула руководитель команды Бритт Краббенборг. - После девяти лет усердной работы мы, наконец, побили рекорд. Каждый год атлеты со всего мира пытались превзойти достижение Буатуа. После долгих месяцев разработок, производства и тренировок мы все-таки смогли сделать это".

Соревнование ежегодно проводится в пустыне штата Невада, и для этого есть свои причины, подчеркнула она. "В Нидерландах невозможно достичь такой высокой скорости, - заметила Краббенборг. - Состязание проходит на прямом участке дороге длиной 10 км. Этого достаточно для того, чтобы сначала достичь максимальной скорости, а потом затормозить. А поскольку участок располагается на высоте 1,4 км над уровнем моря, воздух здесь более разряжен, чем в Нидерландах, поэтому сопротивление меньше, и мы можем ехать быстрее".

Соревнование проходит до 14 сентября, поэтому у студентов со всего мира сохраняется шанс обойти голландцев. Среди мужчин мировой рекорд принадлежит Тоду Райхеру, который в 2016 году разогнался до 144,17 км/ч.