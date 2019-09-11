В Нидерландах оправдан врач, которого обвинили в убийстве за проведение эвтаназии

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Голландский доктор, которая провела эвтаназию для тяжелобольного пациента, оправдана по обвинению в убийстве. Соответствующее решение вынес в среду окружной суд Гааги.

По мнению судей, "помощь в уходе из жизни пожилому человеку, страдающему тяжелой формой деменции, была оказана в рамках закона и с соблюдением установленных правил". Прокуратура добивалась, чтобы доктор по имени Катарина была признана в убийстве, но не требовала никакого наказания для нее.

Как отметила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, вердикт уникален, поскольку еще никогда ранее с момента вступления в силу закона об эвтаназии в 2002 году в отношении врача не возбуждалось уголовное дело по подозрению в убийстве за проведение эвтаназии.

Пациент - 74-летняя женщина, которая одобрила эвтаназию на ранней стадии деменции, подписав необходимые документы. Однако затем в связи с быстрым развитием заболевания она подавала различные сигналы относительно своего желания добровольно уйти из жизни. После консультации с семьей доктор решила провести эвтаназию, однако не проинформировала об этом саму женщину. Как и требовалось по закону, два независимых доктора подтвердили, что пациент испытывает невыносимые боли, смягчить которые невозможно медицинскими методами.

Прокуратура Нидерландов посчитала, что этот случай может рассматриваться как убийство, потому что врач должна была поговорить с пациентом о проведении эвтаназии. В результате, по мнению ведомства, требования закона не были соблюдены. При этом обвинение считало сам факт признания виновным в убийстве достаточным наказанием для Катарины и не настаивало на другой санкции. Однако, суд посчитал, что просьба об эвтаназии на ранней стадии развития деменции являлась достаточным основанием, и что доктор действовала по закону, в частности, получив заключение независимых докторов и проконсультировавшись с родственниками.

Эвтаназия легализована в Нидерландах с 2002 года, но только для неизлечимо больных. Воспользоваться возможностью добровольно уйти из жизни могут лишь лица в возрасте от 12 лет, испытывающие непереносимые боли, находящиеся в здравом уме и принявшие решение без влияния извне (а не под давлением, например, родственников - прим. ТАСС). В 2015 году голландское Общество добровольной эвтаназии запустило кампанию с требованием разрешить так называемые таблетки смерти. Смысл заключается в том, чтобы выдавать лекарство, приводящее к мгновенной и безболезненной смерти, всем лицам в возрасте от 70 лет. При этом люди преклонного возраста сами могут решить, когда его принимать и принимать ли вообще. Идея была популярна в 1990-х годах, однако была отвергнута по медицинским, этическим и юридическим соображениям.