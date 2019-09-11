Московский омбудсмен сообщила, что заключенных перевели из башни СИЗО "Бутырка" в камеры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заключенные, которые содержались в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", переведены в другие камеры. Об этом ТАСС сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"После посещения этих камер ОНК, на сегодняшний день в них никто не содержится. Я отправила запрос в СИЗО, чтобы мне дали срочные пояснения. В рамках этих срочных пояснений мне прислали все фотоматериалы и объяснения, что реакция руководства ФСИН уже есть, - камеры освобождены", - сказала Потяева.

Она отметила, что камеры, расположенные в башне, не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, они нуждаются в ремонте и переоборудовании санузлов. "Их планируется поставить на ремонт. Сегодня еще не решено, будут ли там и дальше камеры, или все-таки помещения приспособят под комнаты бытовых нужд - руководство над этим думает. Потому что сильно улучшить условия в подвальных помещениях не представляется возможным, и они стоят перед выбором, либо размещать туда людей, чтобы не было сильного перелимита, либо всех выселить из подвальных помещений", - добавила Потяева.

Она также отметила, что камеры в башне не единственные в СИЗО, которые не соответствуют нормам по площади на человека. "Это не единственные камеры, которые не соответствуют нормам квадратуры. "Бутырка" рассчитана на 1847 мест, а содержатся в ней 2227 человек. Если раньше из-за перелимита люди лишались спального места, спали по очереди или им вечером вносили раскладушки, перекрывая ночью путь, в том числе, для туалета, то сегодня все до одного имеют свое спальное место, но за счет уплотнения", - сказала омбудсмен.

Ранее ответственный секретарь столичной ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников сообщил ТАСС, что члены комиссии обнаружили размещение двух арестантов, подозреваемых в разбое, в ранее закрытой старинной башне "Бутырки". По словам правозащитника, люди находятся в этой башне в камере площадью примерно 4 кв. м. В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится напольный унитаз без сидения, не соблюдаются условия приватности, а также сломан кран.

Мельников сообщил, что всего на территории СИЗО есть четыре старинные башни. В одной из них, где был заключен Емельян Пугачев, сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. Потяева же уточнила, что все башни в СИЗО используются. Одна - под музей, вторая - как контрольно-пропускной пункт, третья - под картотеку. Что касается четвертой башни, то она использовалась для одиночного содержания заключенных.