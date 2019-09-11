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British Airways возобновила рейсы из Петербурга в Лондон после двухдневного перерыва

Авиакомпания отменила 9 и 10 сентября 1500 рейсов из-за забастовки пилотов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways возобновила прерванное на два дня сообщение между Санкт-Петербургом и Лондоном из-за забастовки пилотов. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс компании прибыл в Петербург в 14:23 мск и отправился обратно в Лондон в 15:34 мск.

Авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая началась в ночь на понедельник и продлилась двое суток. Компания отмечала, что пассажиры могут переоформить билеты или запросить возврат средств.

Газета Daily Telegraph назвала причиной стачки требования пилотов о повышении зарплат и улучшении условий труда.

Из-за забастовки были отменены рейсы из Лондона в Петербург и обратно, назначенные на 9 и 10 сентября.

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ВеликобританияРоссияСанкт-Петербург
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