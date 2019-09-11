Healthy food закрыла производство в связи с массовыми отравлениями

" В настоящее время цех по производству "Хэлфи Фуд Продакшен" закрыт, сеть Healthy Food работает по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов. Такой формат предполагает представленность широкого ассортимента готовой продукции (от завтраков до супов и перекусов) нескольких производственных компаний на базе кафе Healthy food", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сеть кафе здоровой пищи Healthy Food после массовых отравлений в Москве возобновила деятельность в качестве агрегатора продуктов здорового питания. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе компании.

Уточняется, что список отобранных сетью поставщиков будет согласован с Роспотребнадзором.

16 июля стало известно о массовом отравлении сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. Были госпитализированы 38 человек, всего пострадали 99. Основным диагнозом стал сальмонеллез. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т сырья и готовой продукции.

11 сентября Роспотребнадзор по Москве оштрафовал компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму около 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.