В Швейцарии лишили гражданства пособника террористов

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Швейцарское гражданство отозвано у пособника террористической организации, приговоренного к тюремному сроку. Об этом сообщил в среду на правительственном сайте Государственный секретариат по миграции Швейцарии, подчеркнув, что речь идет о первом подобном случае в юридической практике страны. Имя этого человека не называется.

"Впервые Государственный секретариат по миграции отозвал швейцарское гражданство у лица с двойным подданством, - говорится в сообщении. - Этот человек осужден к лишению свободы на несколько лет за пропаганду в пользу террористической организации и рекрутирование боевиков".

Как поясняет миграционное ведомство, оно уполномочено отзывать гражданство у лиц, имеющих, помимо швейцарского паспорта, подданство другого государства. Речь идет о случаях, когда нанесен серьезный ущерб интересам Швейцарии или поставлена под угрозу ее безопасность. Именно к таким случаям относится террористическая деятельность и насильственный экстремизм. По мнению Госсекретариата по миграции, мужчина, осужденный на несколько лет тюрьмы за пропаганду в пользу запрещенной исламистской организации и вербовку боевиков, подпадает под это определение.

Помимо швейцарского гражданства, пособник террористов лишен прав в кантоне и общине, где он зарегистрирован. Однако у него есть право обжаловать решение Госсекретариата по миграции в Федеральном административном суде.

В июне в ответ на парламентский запрос правительство Швейцарии сообщило, что, как установлено, к преступлениям, связанным с террористической деятельностью за рубежом, причастны около десятка лиц с двойным гражданством, включая швейцарское. В отношении большинства из них возбуждены уголовные дела.