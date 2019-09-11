Ставрополье направит более 3 млрд рублей на развитие водоснабжение региона

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить более 3 млрд рублей на развитие систем водоснабжения и устранение дефицита воды в некоторых населенных пунктах, сообщила в среду пресс-служба губернатора края.

"На развитие водоснабжения Ставропольского края планируется направить более 3 млрд рублей. В 2019 году на мероприятия по улучшению водоснабжения из бюджета региона выделено около 600 млн рублей. Средства пойдут на работы в 35 населенных пунктах с общей численностью населения 135 тыс. человек. В 2020 году край направит на эти цели сопоставимую сумму. В 2021-2023 годах на развитие систем водоснабжения будет выделяться не менее 500 млн рублей ежегодно", - говорится в сообщении.

В 2018 году и в 2019 году власти анализировали обращения граждан о проблемах с водоснабжением, вопросы касались 74 населенных пунктов, в которых проживают 360 тыс. человек. "В адрес правительства края, муниципальных органов поступает много обращений по поводу проблем с водой. Для их решения разработана программа до 2023 года. Она должна охватить все самые трудные участки, о которых говорят люди", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

В правительстве отмечают, что глава региона также поставил задачу привлечь в краевую программу федеральные средства на модернизацию крупнейших объектов водоснабжения. В пресс-службе уточнили, что по предварительным оценкам, речь может идти о более чем 10 млрд рублей.