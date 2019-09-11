В Саратове пройдет фестиваль "Один день из жизни средневекового города"

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Один день из жизни средневекового города" пройдет в Саратове 14 сентября на окраине города, где в XIII веке существовал город Укек. В этом году, кроме исторической реконструкции, гости смогут погрузиться в средневековье при помощи виртуальной реальности, сообщило в среду министерство культуры области.

"14 сентября в Саратове в восьмой раз пройдет фестиваль исторической реконструкции "Укек. Один день из жизни средневекового города". Новинкой этого года станет погружение в виртуальную реальность, гости фестиваля смогут попасть в древний Укек при помощи современных цифровых технологий", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, для этого на фестиваль привезут современное оборудование, в том числе шлем виртуальной реальности, который будет транслировать программу погружения в средневековый город. Программа будет представлять собой экскурсию по Укеку в 3D, которую разработали ученые местного технического вуза.

Гостям также представят конную программу "Всадники Укека". На специально подготовленной площадке всадники, облаченные в реконструкции костюмов и доспехов жителей различных кварталов Укека (ордынские, русские и европейские), будут соревноваться во владении средневековым оружием, поражать различные мишени копьем, саблей и стрелами.

Здесь же будут работать аттракционы, музейный шатер, пройдут творческие мастер-классы и ярмарка, выступление этно-фолк коллективов. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы ремесленников, будут работать стрелковые площадки, площадка фехтования, торговые и ремесленные ряды. В лагере кочевников жители смогут увидеть обряд шаманского гадания и мастер-классы по письменности, в русском квартале - сценки из быта походного лагеря. В одном из самых живописных мест будет организована фотозона. Будут показаны театрализованные представления из жизни средневекового города. Здесь же будет развернута выставка находок с раскопок этого года, археологические интерактивы, в том числе просеивание грунта в поисках находок.

Укек - один из первых и крупнейших городов Золотой орды, всемирно известный археологический памятник средневековой культуры народов Поволжья, существовал на территории современного Саратова в XIII веке, насчитывал население около 12 тыс. человек. Укек появился как переправа в ханскую ставку, а затем стал ремесленным и торговым центром. Наиболее вероятно, что Укек строили пленные, захваченные монголами. Первое упоминание об Укеке имеется в книге венецианца Марко Поло. Ежегодно фестиваль посещают десятки тысяч туристов из разных регионов страны. В прошлом году его посетили порядка 50 тыс. человек.