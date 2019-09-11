Поисковики обнаружили в Псковской области останки ста красноармейцев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Останки ста военнослужащих Красной Армии обнаружили во время поисковой экспедиции на границе Локнянского и Новосокольнического районов Псковской области, сообщает в среду пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Итогом экспедиции стало обнаружение останков ста красноармейцев 8-й гвардейской дивизии, погибших при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов от немецко-фашистских захватчиков. Также найдены два знака "Гвардия", мундштуки для курения, масленки, пуговицы, фрагменты обмундирования. Останки двоих солдат надеемся в ближайшее время идентифицировать по найденным подписным предметам", - приводят в сообщении слова командира поискового отряда "Штурм" Валерия Гудкова.

В пресс-службе отметили, что поисковые работы на месте сражений января-февраля 1944 года проводились с привязкой к местности с помощью аэрофотосъемки времен Великой Отечественной войны и использованием современного оборудования. В составе экспедиции вместе с опытными поисковиками работали молодые воспитанники Союза десантников под руководством своих наставников, а также волонтеры отрядов "Память" Локнянского и Порховского районов - в общей сложности 37 человек.

"Найденных красноармейцев с почестями похоронят на воинском захоронении в деревне Заклюка Локнянского района 20 октября 2019 года", - добавили в РВИО.