Более 27 млн рублей направили на волонтерские проекты в Ростовской области за два года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 27 млн рублей из федерального бюджета было направлено на мероприятия в сфере добровольчества в Ростовской области в 2017-2018 годах, сообщил журналистам в среду губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня Ростовская область - лидер по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере добровольчества. На донские проекты направлено 27,5 млн рублей в 2017-2018 гг. Еще 5 млн рублей на это предусмотрено в областном бюджете этого года, - сказал Голубев.

Глава региона отметил, что в ближайшее время в Ростовской области будет утверждена концепция развития добровольчества до 2025 года. Ее целью станет увеличения числа волонтеров в два раза.

"Ростовская область - в числе 43 субъектов России, где реализован пилотный проект по внедрению стандарта поддержки добровольчества. Сейчас в волонтерскую, благотворительную деятельность на Дону вовлечено 425,5 тыс. человек", - уточнил Голубев.

По данным Росстата, население Ростовской области составляет 4,2 млн человек. Соответственно, в волонтерскую деятельность вовлечен примерно каждый десятый житель региона.