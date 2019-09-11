Российский еврейский конгресс до конца года откроет 15 памятников жертвам нацизма

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. До конца года Российский еврейский конгресс (РЕК) намерен открыть 15 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев. Об этом ТАСС в среду сообщил президент организации и инициатор программы "Вернуть достоинство" Юрий Каннер.

"В сентябре мы должны открыть в Ставропольском крае сразу четыре памятника в селах Благодарное, Солдато-Александровское, Дивное и станице Григорополисская. Также будет открытие памятника в Ростовской области", - отметил собеседник агентства, уточнив, что в этом году уже открыто пять мемориалов, еще 15 планируется к открытию.

По его словам, накануне в селе Александровка под Смоленском прошло открытие уникального как для программы "Вернуть достоинство", так и в целом для России памятника 176 цыганам - жертвам нацизма. "Были представители цыганской общественности, а также жена и дочь Николая Бессонова - краеведа, который помогал нам установить имена погибших цыган", - добавил Каннер.

Мемориалы представляют собой гранитные плиты с именами жертв на местах захоронения. "Все очень тесно связано с еврейской традицией, у нас есть сложившийся за много тысячелетий порядок: места захоронений должны быть особым образом огорожены, ничто не должно нарушать покой погибших - это первое, что важно. Второе - имена этих людей: на местах захоронений иногда есть памятники, но памятники советским гражданам. Но это не вся правда - их убили не за то, что они были советскими гражданами, а за то, что они были советскими гражданами еврейской или цыганской национальности, и мы не скрываем этого, не стесняемся и на могиле еврея мы пишем, что он был убит за то, что он еврей - в этом смысл проекта", - пояснил президент РЕК.

Программа "Вернуть достоинство", действующая с 2009 года, объединяет усилия фонда евангельских христиан России "Эвен Эзер", Центра "Холокост", региональных еврейских общин, местных активистов и краеведов. С момента создания программы в России открыто 67 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны. В рамках проекта также ведется восстановление имен и поиск новых мест захоронений.