Обновленный парк в Минеральных Водах откроют в сентябре 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены открыть обновленный городской парк в городе Минеральные Воды в сентябре 2019 года, сообщил в среду глава региона Владимир Владимиров.

"Городской парк в Минеральных Водах больше 40 лет не видел благоустройства. Сегодня здесь происходят масштабные перемены, парк возрождается. Для города это один из главных проектов программы комфортной городской среды в нынешнем году. Уже в этом месяце городской парк будет готов принять своих гостей", - написал он на своей странице в Instagram.

В парке создан фонтан, летняя сцена, появилась система автополива зеленых насаждений. Также на территории парка будут установлены детские аттракционы. "Благоустройство в Минеральных Водах продолжится. На очереди благоустройство территории находящегося рядом Дворца культуры железнодорожников и реконструкция стадиона", - отметил губернатор.

Минеральные Воды - административный центр Минераловодского городского округа, население города превышает 74 тыс. человек. В городе находится один из крупнейших аэропортов Северного Кавказа, куда прибывают туристы, направляющиеся на курорты Кавказских Минеральных Вод.