Воронежские сотрудники Росгвардии нашли в лесу потерявшуюся девочку

ТАСС, 11 сентября. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Воронежской области разыскали в лесополосе пропавшую десятилетнюю девочку и вернули ее домой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Вечером 6 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение от обеспокоенной местной жительницы. Женщина сообщила, что после полудня ее десятилетняя дочь вышла погулять и не вернулась", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на поиски были направлены все силы управления. "В результате профессиональных действий прапорщик полиции Олег Тихонов, младший сержант полиции Евгений Перепелкин и старший сержант полиции Александр Сафронов в лесополосе Советского района Воронежа обнаружили пропавшую девочку. Росгвардейцы передали ребенка матери", - сказали в ведомстве.