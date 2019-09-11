В Волгоградской области на месте разрушенного паводком моста строят новый

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к монтажу балок пролетных строений нового моста, который возводят в отдаленном районе Волгоградской области вместо разрушенного паводком весной прошлого года. Работы планируется завершить к ноябрю, сообщили в среду в пресс-службе администрации области.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, мост длиной девять метров был построен вблизи хутора Новодобринка Еланского района более 30 лет назад и за это время ни разу не ремонтировался. Сооружение было в предаварийном состоянии, весной прошлого года паводок повредил еще и опоры моста. Тогда были выполнены первоочередные восстановительные работы, проезд для большегрузных машин был ограничен.

"Подрядная организация приступила к монтажу балок будущего моста, протяженность которого вместе с эстакадой составит 40 м - новая конструкция позволит избежать возможных подтоплений в период весеннего половодья. На объекте задействованы автокран, компрессоры, экскаватор, самосвал, сварочная техника. После завершения строительных работ на мосту уложат асфальтовое покрытие, нанесут разметку и установят знаки", - уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что работы завершат к ноябрю. Кроме того, капитальный ремонт проводится в Еланском районе на мосту через балку Лог. Этот путепровод также был признан аварийным в результате паводка в апреле прошлого года. Здесь работы продлятся до середины 2020 года, на этот период автомобилисты могут пользоваться специально обустроенной объездной дорогой.

По данным пресс-службы, с 2014 года в Волгоградской области вдвое вырос процент дорог, отвечающих нормативным требованиям, ликвидированы более 80 аварийных мест, ремонтом, строительством и реконструкцией охвачены 1,6 тыс. км, в том числе 20 мостов - такой объем выполнен впервые с советских времен. В результате в регионе приведены в порядок все опорные дороги, на очереди восстановление второстепенных участков.

В апреле 2018 года в Волгоградской области произошел самый разрушительный за последние 50 с лишним лет паводок. В зону подтопления попал 81 населенный пункт, было подтоплено 1,1 тыс. домов, в которых проживают около 5 тыс. человек. На территории региона 4 апреля вводили режим чрезвычайной ситуации, который сняли лишь спустя месяц.