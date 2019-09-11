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Госдума обсудит предложения о переходе к сокращенной рабочей неделе

В условиях роботизации и информатизации количество рабочего времени будет меняться, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госдума считает необходимым выработать стратегию движения к сокращенной рабочей неделе и может разработать соответствующие законопроекты по итогам широкой дискуссии. Об этом в среду заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя предложение о сокращении рабочего времени, высказанное главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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"Государственная дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении. Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства РФ, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты", - сказал Володин.

По его мнению, в условиях роботизации и информатизации количество рабочего времени будет меняться. "Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов - постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант - меньшее количество рабочих часов каждый день", - уточнил он, отметив важность того, чтобы и профсоюзы, и работодатели высказали свою заинтересованность в обсуждении вопроса.

Спикер Госдумы также подчеркнул необходимость законодательной защиты прав дистанционных работников. "Перед нами встает задача защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места у того или иного работодателя. Эти работники могут жить на Дальнем Востоке, а их работодатель - находиться в Москве. Защита их прав и интересов требует серьезных законодательных изменений", - заключил Володин.

Ранее в среду премьер-министр РФ в ходе общения с представителями бизнес-сообщества выступил за модернизацию трудового законодательства. Он назвал переход к четырехдневной рабочей неделе "вопросом будущего", добавив при этом, что для некоторых профессий оно может наступить "хоть завтра". Как подчеркнул глава кабмина, возможный переход к сокращенной рабочей неделе не должен сопровождаться снижением заработной платы.

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Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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