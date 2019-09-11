"Лаборатория Касперского" прогнозирует рекордный объем фишинговых атак на macOS

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" по итогам первого полугодия 2019 года обнаружили около 6 млн фишинговых атак на пользователей операционной системы macOS, к концу года этот показатель может превысить 16 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"По итогам первой половины 2019 года "Лаборатория Касперского" обнаружила почти 6 млн фишинговых атак на пользователей устройств на базе macOS. Приблизительно каждая восьмая атака (12%) при этом была нацелена на корпоративных пользователей. Эксперты прогнозируют, что при сохранении такой динамики к концу года этот показатель может перевалить за 16 млн. Стабильный рост числа фишинговых угроз для mac-пользователей "Лаборатория Касперского" наблюдает с 2015 года, и вполне вероятно, что в этом году будет побит новый неутешительный рекорд", - рассказали эксперты.

По информации "Лаборатории Касперского", в наибольшей степени от подобных хакерских атак в первой половине 2019 года страдали пользователи macOS в Бразилии (31% атакованных), Индии и Франции (по 22%), при этом российские пользователи подвергались этой угрозе чуть меньше (17%), тем не менее Россия вошла в десятку самых атакуемых.

Как пояснили эксперты, чаще всего фишинговые страницы, на которые пытались перейти пользователи macOS, притворяются банковскими сервисами (почти в 40% случаев), почти каждая пятая мошенническая страница имитировала какой-либо известный глобальный интернет-портал, каждая восьмая - социальные сети. "Среди общего потока фишинга на пользователей macOS эксперты отдельно выделяют поддельные веб-страницы, имитирующие официальные страницы Apple или просто эксплуатирующие этот известный бренд. Согласно статистике "Лаборатории Касперского", с каждым годом количество таких фишинговых атак растет на 30-40%. За первое полугодие 2019 года компания обнаружила более 1,6 млн атак, прикрывающихся брендом Apple. При этом за весь 2018 год этот показатель составил чуть меньше 1,5 млн", - уточнили в компании.

Основная цель мошенников - кража Apple ID, уверены в "Лаборатории Касперского". "Для этого они рассылают пользователям письма якобы от службы поддержки Apple, предлагая им пройти по ссылке и авторизоваться. Для разнообразия злоумышленники могут "благодарить" своих жертв за покупку mac-устройства и предложить им больше узнать о товаре, после перехода по ссылке, где требуется ввести логин и пароль от Apple ID", - заключили эксперты.