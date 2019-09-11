Стоимость места в очереди для покупки нового iPhone варьируется от 20 до 400 тыс. руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Стоимость места в очереди для покупки нового IPhone в России варьируется от 20 до 400 тыс. руб. Об этом сообщили ТАСС два самых крупных сервиса по размещению объявлений - "Авито" и "Юла".

"Сразу же после вчерашней презентации на "Юле" стали появляться объявления c предложениями о продаже места в очередях за новинкой. Цены на эту услугу сейчас начинаются от 80 000 рублей и доходят до 100+ тысяч. Один из наших пользователей, например, готов занимать место за три дня до начала продаж", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Авито" была зафиксирована практически аналогичная тенденция, минимальная стоимость предложенной услуги зафиксирована на уровне 20 тыс. руб. "Традиционно пользователи "Авито" предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж, первые подобные предложения появились еще 9 сентября, 11 сентября на Авито опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести желанную новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги до 400 тыс. руб.", - сообщили там.

Также сервис сообщил, что подобные объявления имеют абсолютно разный характер. Например, 11 сентября было выложено сообщение о том, что целая команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. В объявлении сказано, что у "отряда" разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.

Кроме этого, в "Авито" сообщили, что в день презентации новинок Apple, число поисковых запросов "IPhone" и "Айфон" на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. Пик интереса россиян к продукции Apple был достигнут именно 10 сентября: в этот день iPhone поднялся на три позиции и занял 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян. Интерес к iPhone 11 вырос в два раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS, презентация которого состоялась 12 сентября 2018 года. Эксперты отмечают, что ажиотаж вокруг новой модели смартфона от Apple ожидается не меньший, чем в прошлые годы.

"На 11 сентября на Авито размещено уже более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11, а днем ранее на сайте было всего 27 предложений, то есть количество объявлений после презентации Apple выросло почти в семь раз. Стоимость нового гаджета по предзаказу начинается от 45 750 рублей. Максимальная цена зафиксирована в Москве: новую модель смартфона предлагают за 200 тыс. рублей. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России - 20 сентября", - пояснили в пресс-службе.

В России новые модели iPhone можно будет предзаказать со среды, 18 сентября, старт продаж намечен на пятницу, 20 сентября. iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене от 59 990 руб. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос" с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 руб. и 99 990 руб. соответственно.