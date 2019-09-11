В Новосибирске открылся Светомузыкальный фонтан, показывающий видеоролики

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Светомузыкальный фонтан, на водный экран которого можно проецировать изображения, открылся в Новосибирске. Объект будет использоваться для воспроизведения просветительских видеороликов, сообщил в среду на открытии глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы передаем все городу, который может сам снимать свой контент. Это могут быть какие-то образовательные программы по истории родного края. Мы подготовим для этого специалистов, которые смогут это сделать. Успешность использования фонтана будет зависеть от креативности той организации, которая будет им заниматься", - сказал Греф журналистам.

Светомузыкальный фонтан, оснащенный лазерной установкой для проецирования на водный экран видеозаписей, построен на благотворительные средства Сбербанка, который вложил в проект около 100 млн рублей. Еще 47 млн рублей выделено на благоустройство окружающей территории из бюджета города и области.

Как сообщила журналистам начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, фонтан начнет работать с четверга.

"Здесь есть 9 композиций, например будет звучать песня про Новосибирск. Объект будет работать в постоянном режиме - днем это будет детская программа, а вечером песни и образовательные проекты", - сказала Терешкова.

Ранее мультимедийные фонтаны при содействии Сбербанка открыты в Петергофе, Калининграде, Владимире.