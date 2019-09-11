Материнский капитал в Архангельской области планируется увеличить до 105 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют увеличить региональный материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до 105 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, изменения предлагается внести в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей в Архангельской области", который внесен на сентябрьскую сессию областного собрания депутатов губернатором Игорем Орловым, фракциями "Единой России" и ЛДПР в региональном парламенте.

"Предлагается увеличить региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего или последующих детей до 105 тыс. рублей или трехкратного размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка", - сказал Орлов.

Он уточнил, что размер регионального материнского капитала не индексировался с 2012 года и в настоящий момент составляет 50 тыс. рублей.

"Кроме того, предлагается предоставить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года. Ранее, когда ребенку исполнялось 18 лет, семья теряла статус многодетной и вместе с тем и большинство мер социальной поддержки", - уточнил глава Архангельской области.

В настоящее время в Архангельской области проживают около 10 тыс. многодетных семей.